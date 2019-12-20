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В НАБУ объяснили обыски на телеканале в Одессе

20 декабря, 14:05

В Бюро заверили, что обыски не связаны с журналистской деятельностью канала

Фото: пресс-служба НАБУ

Фото: пресс-служба НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро назвали причину обыска в помещении одесского телеканала "Думская TV".

Как заявили в НАБУ, следственные действия не связаны с деятельностью журналистов этого телеканала.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений служебными лицами Одесского облсовета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу: Лидерсовский бульвар, 13, в пользу ООО "Крок вперед", – говорится в сообщении.

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При этом целью обысков назван "поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения", которые, по мнению следствия, могут находиться по адресу расположения телеканала, поскольку "СМИ и ООО "Крок вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев".

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Фото: dsns.gov.ua

В то же время, как заверили в НАБУ, следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации проходили обыски.

Ранее СБУ задержала на взятке главу комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в начале ноября СБУ и ГБР нагрянули в мэрию Ужгорода:

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Одесса телеканал НАБУ обыски

Источник: Сегодня

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