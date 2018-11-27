В Одессе аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на военное положение

Режим приема и отправления рейсов из Одесского аэропорта пока что остается прежним. Об этом заявили в пресс-службе международного аэропорта "Одесса".

"На данный момент правительство не приняло решений, ограничивающих работу воздушного транспорта или пересечение границы", – говорится в сообщении.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.