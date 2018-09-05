В Одессе активисты требовали расследовать нападение на эколога Ивана Русева

Русев получил телесные повреждения во время конфликта "между сотрудниками парка и людьми, которые пытались охотиться" в границах природоохранной зоны

Группа активистов собралась сегодня под зданием областной прокуратуры в Одессе, требуя от правоохранителей расследовать нападение на эколога и активиста Ивана Русева и отчитаться о ходе других дел, открытых по фактам правонарушений на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы".

"С 2016 года ни одно из дел о преступлениях браконьеров Татарбунарского района против Нацпарка "Тузловские лиманы" и его сотрудников не было расследовано и доведено до суда", — заявил один из участников акции Михаил Голубев.

"Мы оставили запрос касательно 18 расследований, которыми занимаются уже более двух лет. Это еще не полный список. И нам пообещали поднять полностью эти производства и дать ответ через месяц, что вообще происходит и будет ли кто-то привлечен хотя бы по одному из дел", — пояснил "Сегодня" участник акции Владислав Балинский, посетовав, что встретиться с главным прокурором области так и не удалось.

В прокуратуре нас заверили, что акция прошла спокойно и без происшествий.

"Протестующие встретились с нашим начальником отдела, обсудили производства", — говорят в пресс-службе.

Напомним, во вторник советник начальника облполиции Руслан Форостяк заявил на своей странице в соцсети, что Русев получил телесные повреждения во время конфликта "между сотрудниками парка и людьми, которые пытались охотиться" в границах природоохранной зоны.

Полиция начала уголовное производство по статье о нанесении легких телесных повреждений, но в зависимости от результатов экспертизы возможна переквалификация.

Напомним, в Одесской области экологи создали искусственный остров для перелетных птиц. Как сообщает руководитель НПП, доктор биологических наук Иван Русев, сотрудники нацпарка и волонтеры создали остров из природных материалов – виноградной лозы, тростника, травы и ракушки. Назван зкоостров "Фрумушика" (в честь одноименного этнографического и туристического центра, который поддержал акцию) и имеет форму Африканского континента.

А на юге Одесской области черные буйволы спасают реку и манят туристов. Ожидается, что парк не только привлечет туристов, поправив экономическое положение района, но и спасет от экологической катастрофы малые озера у Дуная.