В центре Запорожья произошло разбойное нападение

В центре Запорожья 4 сентября произошло разбойное нападение, жертвой которого стала женщина 1972 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Запорожской области.

"По улице Яценко неизвестный мужчина подошел к потерпевшей, брызнул ей в лицо из газового баллончика и сорвал с шеи золотую цепочку", – сообщили копы.

Потерпевшая сразу же обратилась за помощью стражей порядка и вскоре патрульные по заявленным женщиной приметам обнаружили подозреваемого – им оказался ранее судимый житель города Энергодар, 1989 года рождения.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по признакам статьи "разбой", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее в Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Как рассказали в полиции, мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник сорвал с женщины украшение и бросился бежать. Очевидец пустился в погоню и задержал злодея.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.