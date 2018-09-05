В центре Запорожья произошло разбойное нападение

Сегодня, 14:39

Разбойник использовал газовый баллончик, а его добычей стала золотая цепочка

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В центре Запорожья 4 сентября произошло разбойное нападение, жертвой которого стала женщина 1972 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Запорожской области.

"По улице Яценко неизвестный мужчина подошел к потерпевшей, брызнул ей в лицо из газового баллончика и сорвал с шеи золотую цепочку", – сообщили копы.

1536147286.0199

Потерпевшая сразу же обратилась за помощью стражей порядка и вскоре патрульные по заявленным женщиной приметам обнаружили подозреваемого – им оказался ранее судимый житель города Энергодар, 1989 года рождения.

1536147296.7025

По факту происшествия было открыто уголовное производство по признакам статьи "разбой", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет. 

Ранее в Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Как рассказали в полиции, мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник сорвал с женщины украшение и бросился бежать. Очевидец пустился в погоню и задержал злодея.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.
разбой, нападение, Запорожье, золото

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Запорожья произошло разбойное нападение". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Запорожская таможня

В Запорожье задержали американского контрабандиста

Сегодня, 14:23

Гражданин США пытался вывезти из Украины раритетные ордена и медали

Запорожье

Скриншот

В Запорожье водитель маршрутки "утрамбовал" пассажиров: опубликовано видео

Сегодня, 04:16

Маршрутчик руками заталкивал людей в переполненный салон
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-центр СБУ

В Запорожье СБУ разоблачила хищение почти миллиарда гривен из госбанка

Вчера, 11:20

Сотрудники СБУ уже объявили о подозрении двоим фигурантам дела

Запорожье

zp.npu.gov.ua

В Запорожье задержали торговку людьми

3 Сентября, 21:26

Задержанная 2000 года рождения занималась "вербовкой и перемещением" женщин и девушек в сексуальное рабство с целью получения средств за их продажу
Загрузка...