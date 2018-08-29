В Запорожской области пьяный пациент избил медсестру

Сегодня, 17:13

Мужчину уже задержали правоохранители

Фото: рixabay.com
Фото: рixabay.com

В городе Мелитополь Запорожской области, где недавно бывший участник ООС взорвал гранатупьяный пациент напал на медсестру.

Об этом сообщает издание "Местные вести".

Инцидент произошел 28 августа в мелитопольском территориальном медобъединении. Мужчина пришел на перевязку к медсестре. Во время приема ему что-то не понравилось и он ударил женщину "с головы". В результате нападения медсестра получила закрытую черепно-мозговую травму. Самого злоумышленника уже задержали полицейские.

Не так давно в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. Медик получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти. 

Кроме того, в Сумах избитая женщина-медик рассказала, что пациент без причины размахивал удостоверением облгосадминистрации, а затем набросился на нее
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