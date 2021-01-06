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В Одессе автомобиль слетел с дороги в озеро (фото)

6 января, 12:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь

В Одессе на Объездной дороге автомобиль Toyota Corolla упал в озеро рядом с Куяльницким лиманом.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла сегодня, 6 января, около 05:00 часов утра.

После ЧП 64-летний водитель самостоятельно выбрался из машины и вызвал медицинскую скорую помощь на домашний адрес.

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Патрульные полицейские обнаружили машину в озере. С помощью сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям автомобиль достали из воды.

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На месте происшествия работали правоохранители.

Ранее мы сообщали, что суд взял под стражу водителя, сбившего насмерть велосипедиста под Одессой. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. 30-летнему мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Также напомним, в Одессе столкнулись пять автомобилей. В результате столкновения одно из авто загорелось. Отмечается, что есть жертвы и пострадавшие. Их количество уточняется.

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Кроме того, под Николаевом в ДТП погиб патрульный. Водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

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ДТП авто Одесса озеро слетел
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