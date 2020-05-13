В Одессе бандиты выкрали мужчину и требовали многомиллионный выкуп

В Одессе, где копов подозревают в похищении женщины и вымогательстве выкупа, двое злоумышленников заманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более чем 200 тысячах долларов США.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В течение трех дней подозреваемые силой удерживали мужчину, угрожая убить не только его, но и всех членов семьи. Наконец пострадавший сделал несколько операций по переводу части денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей", – говорится в сообщении.

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Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму "долга", но и добавили к ней движимое и недвижимое имущество потерпевшего.

Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска ГУНП и Шевченковского отделения полиции Одессы, при силовой поддержке батальона полиции особого назначения.

Задержанными оказались уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе, возрастом от 28-ми до 31 лет. Действия всех трех следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины как незаконное лишение свободы или похищение человека.

Видео: od.npu.gov.ua

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Двум из них также сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК – вымогательство. В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержания под стражей, а его сообщникам – домашний арест. Досудебное расследование пока продолжается.

Ранее в Одесской области мужчина пытался похитить семилетнюю девочку в одном из отдаленных сел, используя старый мошеннический фокус с "черно-белой" машиной.

Также ранее в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп.

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