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В Одессе бездомный в порыве ревности жестоко убил подругу (видео)

12 августа, 14:46

Руслан Ровик Руслан Ровик

39-летняя женщина была убита своим 55-летним сожителем

В Одессе задержали бездомного мужчину, который в порыве ревности жестоко избил, а потом задушил свою 39-летнюю возлюбленною.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Копы отметили, что инцидент произошел на улице Семинарской, где пара проживала на пустыре.

Во время приступа ревности мужчина избил и задушил сожительницу, а потом, пытаясь скрыть свою причастность к преступлению, сжег окровавленную одежду.

После убийства бездомный сутки бродил по городу в поисках убежища и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Видео: Нацполиция

В полиции задержанный признался в содеянном. Ему инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса. По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

Кроме того, мы писали, как обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге.

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Одесса убийство бездомный

Источник: Сегодня

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