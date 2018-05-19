В Одессе боевых пловцов Нацгвардии готовят по курсу "морских котиков" США

Бойцы-водолазы Национальной гвардии Украины в Одессе проходят основной курс программы американского спецназа "Морские котики". В частности, бойцы отрабатывают погружение с использованием аппарата с системой замкнутого цикла.

Как сообщает "ДумскаяТВ", практические занятия бойцов-гвардейцев на воде длятся по десяти часов в день.

Аппарат замкнутого цикла предназначен для диверсантов и при его использовании подводный пловец может находиться рядом с целью незамеченным – его не выдаст выбивающийся на поверхность углекислый газ, как при использовании обычного акваланга. Для того, чтобы добиться такого эффекта водолазы используют специальные химикаты, гранулы которых связывают углекислый газ.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцов Нацгвардии под Харьковом обучают секретам военных подразделений НАТО.

Также стоит напомнить о договоренности Украины с Румынией, согласно которой гвардейцам из горных подразделений будут помогать в подготовке сотрудники румынской жандармерии. "Уже есть официальное подтверждение о назначении служащего жандармерии Румынии советником командующего НГУ", – сообщали в Нацгвардии.