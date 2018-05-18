Подполковник Нацгвардии за госизмену получил 13 лет тюрьмы

Сегодня, 14:51

Офицер был завербован представителями ФСБ в 2014 году во время визита в Россию

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Подполковник Национальной гвардии Украины по обвинению в государственной измене был приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как выяснили оперативники контрразведки, гвардеец был завербован представителями ФСБ России в сентябре 2014 года в Москве, во время несанкционированного визита в РФ. Выполняя указания своих кураторов, он передавал им ведомости, содержащие государственную тайну, в частности, данные о силах и средствах, задействованых в АТО на Донбассе.

Злоумышленник был задержан в мае 2015 года по месту его постоянной дислокации в Харьковской области. При задержании он попытался сбежать и нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

"Один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания подполковник", – резюмировали в спецслужбе.

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники контрразведки СБУ разоблачили сеть информаторов, организованную Генштабом Вооруженных сил России. 

Ранее СБУ сообщала, что российские спецслужбы готовят "фейки" для нагнетания обстановки на Донбассе. В частности, по данным СБУ, "готовятся фэйковые данные о потерях среди военнослужащих ВСУ во время проведения антитеррористической операции или переходе украинских военных на сторону террористов".

Также сообщалось, что российские военные пропагандисты снимают очередные фейковые видеоматериалы антиукраинского характера о войне на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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