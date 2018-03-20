В Одессе депутата и прокурора обвиняют в крупной взятке

НАБУ завершило расследование против депутата Одесского облсовета и заместителя руководителя одной из местных прокуратур. Осенью чиновников задержали после получения взятки, а теперь правоохранители готовы передать дело в суд. Об этом рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

"По версии следствия депутат в сговоре с заместителем руководителя одной из местных прокуратур Одесской области оказывали давление на директора одной из агропромышленных компаний, чтобы склонить его к предоставлению неправомерной выгоды. Взамен подозреваемые обещали прекратить давление на предприятие и всецело содействовать его дальнейшей деятельности", – рассказали антикоррупционеры, уточнив, что размер взятки составил 40 тысяч долларов.

Сейчас подозреваемые имеют время ознакомится с материалами следствия, после чего дело передадут в суд.

Ранее следователя из Одессы задержали на взятке в 15 тысяч долларов.

Тем временем, самим детективам НАБУ подозреваемые предлагали взятку в полмиллиона долларов.

Также напомним, что ранее "Сегодня" рассказала о самых "популярных" взятках.