В Одессе дети пожаловались на избиения со стороны воспитателей приюта

В Одессе воспитанники детского приюта пожаловались на избиения со стороны воспитателей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В Хмельницкое отделение полиции поступило заявление о принятии мер к работникам областного приюта для детей, которые совершают психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников этого заведения. Позже, в ходе мониторинга сети Интернет, была обнаружена видеозапись, на которой малолетний ребенок, который, по его словам, является воспитанником этого заведения, рассказывает о том, что воспитатели бьют детей", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого уголовного производства полиция будет выяснять степень ответственности каждого работника приюта.

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Ранее омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, что во время мониторингового визита в приют в Рожище (всего там находятся 33 ребенка от 3 до 18 лет) у 10 детей были обнаружены следы избиения и крови на одежде. Кроме того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Правоохранители начали уголовные производства по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины).

А не так давно президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".