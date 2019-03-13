Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе двое граждан Турции попались на попытке подкупа пограничников

Сегодня, 12:31

Турки надеялись за 200 долларов "решить вопрос" с неуступчивыми пограничниками

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Одессе двое граждан Турции попались на попытке подкупа пограничников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9a7/2ce/5c49a72ce97c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9a7/2ce/5c49a72ce97c2.jpg Одесса Турки надеялись за 200 долларов "решить вопрос" с неуступчивыми пограничниками

В международном аэропорту "Одесса" задержали двоих граждан Турции, которые попытались подкупить украинских пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

Двое иностранцев, 1983 и 1997 годов рождения, прибыли в Украину 12 марта авиарейсом из Турции в пункт пропуска "Одесса-авиа". Они не смогли объяснить цели своего приезда и потому им было отказано в пропуске и были вынуждены ждать обратного рейса.

"Однако возвращаться домой иностранцы не очень хотели. Потому решили, что за денежное вознаграждение в 200 долларов им все же удастся попасть в Украину", – рассказали в пресс-службе.

Пограничники от взятки отказались, а самих иностранцев с поличным задержали представители внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, сотрудники военной прокуратуры и полиции.

В настоящее время решается вопрос о привлечении иностранцев к ответственности по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.

Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, взятка, подкуп, пограничник

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе двое граждан Турции попались на попытке подкупа пограничников". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе группа людей устроила стрельбу по могилам на кладбище

Вчера, 23:34

На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин

Ограбил девушку: в Одессе полицейские задержали уличного грабителя

Вчера, 11:10

Мужчина сорвал с шеи девушки золотую цепочку и скрылся с места происшествия

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Малыш уснул, но рядом была собака

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

5 примет почему нельзя дарить полотенца