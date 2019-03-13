В Одессе двое граждан Турции попались на попытке подкупа пограничников
Турки надеялись за 200 долларов "решить вопрос" с неуступчивыми пограничниками
В международном аэропорту "Одесса" задержали двоих граждан Турции, которые попытались подкупить украинских пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы.
Двое иностранцев, 1983 и 1997 годов рождения, прибыли в Украину 12 марта авиарейсом из Турции в пункт пропуска "Одесса-авиа". Они не смогли объяснить цели своего приезда и потому им было отказано в пропуске и были вынуждены ждать обратного рейса.
"Однако возвращаться домой иностранцы не очень хотели. Потому решили, что за денежное вознаграждение в 200 долларов им все же удастся попасть в Украину", – рассказали в пресс-службе.
Пограничники от взятки отказались, а самих иностранцев с поличным задержали представители внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, сотрудники военной прокуратуры и полиции.
В настоящее время решается вопрос о привлечении иностранцев к ответственности по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.
Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.
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