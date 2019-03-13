В Одессе двое граждан Турции попались на попытке подкупа пограничников

Турки надеялись за 200 долларов "решить вопрос" с неуступчивыми пограничниками

Фото из открытых источников.

В Одессе двое граждан Турции попались на попытке подкупа пограничников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9a7/2ce/5c49a72ce97c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9a7/2ce/5c49a72ce97c2.jpg 2019-03-13T12:31:00+02:00 Одесса Турки надеялись за 200 долларов "решить вопрос" с неуступчивыми пограничниками

В международном аэропорту "Одесса" задержали двоих граждан Турции, которые попытались подкупить украинских пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

Двое иностранцев, 1983 и 1997 годов рождения, прибыли в Украину 12 марта авиарейсом из Турции в пункт пропуска "Одесса-авиа". Они не смогли объяснить цели своего приезда и потому им было отказано в пропуске и были вынуждены ждать обратного рейса.

"Однако возвращаться домой иностранцы не очень хотели. Потому решили, что за денежное вознаграждение в 200 долларов им все же удастся попасть в Украину", – рассказали в пресс-службе.

Пограничники от взятки отказались, а самих иностранцев с поличным задержали представители внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, сотрудники военной прокуратуры и полиции.

В настоящее время решается вопрос о привлечении иностранцев к ответственности по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.

Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.

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