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Ограбил девушку: в Одессе полицейские задержали уличного грабителя

Сегодня, 11:10

Мужчина сорвал с шеи девушки золотую цепочку и скрылся с места происшествия

Фото: Pixabay
Ограбил девушку: в Одессе полицейские задержали уличного грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg Одесса Мужчина сорвал с шеи девушки золотую цепочку и скрылся с места происшествия

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, мужчина прямо на улице подбежал к 23-летней девушке и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составляет 8 тысяч гривен.

Полицейские оперативно разоблачили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности: мужчина признался в содеянном.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семьюПотерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города.

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Тег Одесса, ограбление, грабитель, задержание, девушка

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