Ограбил девушку: в Одессе полицейские задержали уличного грабителя
Мужчина сорвал с шеи девушки золотую цепочку и скрылся с места происшествия
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, мужчина прямо на улице подбежал к 23-летней девушке и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составляет 8 тысяч гривен.
Полицейские оперативно разоблачили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности: мужчина признался в содеянном.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - рассказали в полиции.
Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города.
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