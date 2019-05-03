Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе двоим бывшим сотрудникам МВД вынесли приговор за получение взятки

3 мая, 12:54

Подсудимые получили 50 тысяч, обещая помочь подозреваемому в хранении наркотиков

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Одессе суд вынес приговор двоим бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел, которые обвинялись в коррупции. Также свое наказание получил и сообщник подсудимых, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Вину дельцов прокуратура доказала в полном объеме. Приговором суда двоих бывших сотрудников полиции приговорили к пяти годам заключения, а их соучастника – к 17 тысячам гривен штрафа", – заявили обвинители.

Как отметили в прокуратуре, взяточников разоблачили в ноябре 2015 года, когда действующий оперуполномоченный райотдела полиции в Одессе, бывший сотрудник органов МВД и их сообщник получили от мужчины 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

За эту сумму "дельцы" обещали помощь в том, чтобы избежать ответственности за хранение наркотиков.

Кроме того, двое бывших правоохранителей признаны виновными и в незаконном задержании этого человека из корыстных побуждений.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, взятка, приговор

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе двоим бывшим сотрудникам МВД вынесли приговор за получение взятки". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьковские активисты обвинили патрульных в вымогательстве

Вчера, 17:47

По словам активистов, копы требовали у водителя деньги, угрожая наказанием за пьяное вождение

В Запорожье чиновник погорел на взятке

27 апреля, 12:28

Мужчину задержали сразу после получения взятки

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Зеленский записал обращение к украинцам (видео)

Куркума спасет больные суставы

9 табу в переписке с мужчиной, про которые вам надо забыть

Владимир Зеленский - президент Украины: реакция украинских звезд

В сети показали убитую на Донбассе террористку из Харькова

Савченко после освобождения сделала заявление в зале суда

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

В чем польза бега для мужчин?

"Игра смерти": последний фильм Брюса Ли

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Апаршин о возможности восстановления ядерного статуса Украины

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек