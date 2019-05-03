В Одессе двоим бывшим сотрудникам МВД вынесли приговор за получение взятки

Подсудимые получили 50 тысяч, обещая помочь подозреваемому в хранении наркотиков

Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Одессе суд вынес приговор двоим бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел, которые обвинялись в коррупции. Также свое наказание получил и сообщник подсудимых, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Вину дельцов прокуратура доказала в полном объеме. Приговором суда двоих бывших сотрудников полиции приговорили к пяти годам заключения, а их соучастника – к 17 тысячам гривен штрафа", – заявили обвинители.

Как отметили в прокуратуре, взяточников разоблачили в ноябре 2015 года, когда действующий оперуполномоченный райотдела полиции в Одессе, бывший сотрудник органов МВД и их сообщник получили от мужчины 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

За эту сумму "дельцы" обещали помощь в том, чтобы избежать ответственности за хранение наркотиков.

Кроме того, двое бывших правоохранителей признаны виновными и в незаконном задержании этого человека из корыстных побуждений.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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