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В Одессе фура на ходу потеряла прицеп (видео)

6 марта, 16:41

Сергей Пономаренко

ДТП произошло возле остановки, но, к счастью, обошлось без жертв

В Одессе, где недавно упавшие с высоты металлические штыри насквозь прошили машину, вблизи рынка "7-й километр" фура потеряла прицеп. Камеры наблюдения сняли, как на большой скорости грузовик едет по дороге, при этом от него отрывается предназначенный для груза фургон. ДТП произошло возле остановки. Но, к счастью, обошлось без жертв.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Одессе дама за рулем иномарки снесла будку с парковщиком.

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Это произошло на проспекте Небесной Сотни. Как оказалось, за рулем "Тойоты" находилась молодая девушка. Она не справилась с управлением и снесла сооружение. Примечательно, что на автомобиле при этом был знак "У", то есть, вероятно, девушка получила права недавно.

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Мужчина, который в момент аварии, находился на своем рабочем месте, госпитализирован. Тем временем, пользователи в соцсети отмечают, что девушка, скорее всего, перепутала педали.

Также мы писали о том, как в центре Одессы гонщики-автохамы устроили экстремальные развлечения.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как экстремалы превратили улицу в автодром, "выписывая" петли на большой скорости.

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ДТП Одесса фура

Источник: Сегодня

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