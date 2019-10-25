В Одессе фура не вписалась под мост и потеряла контейнер: появилось видео

В Одессе водитель фуры пытался проехать под мостом, но не обратил внимания на знак ограничения габаритов. Контейнер просто снесло с машины.

Из-за ДТП задело и контактную сеть – временно остановились трамваи. Шоферы фуры говорят: проблема не нова. Ведь основную дорогу к грузовому терминалу порта уже длительное время перекрывают местные жители, чтобы под их окнами не носились грузовики. Поэтому приходится объезжать различными путями, не зная точных ограничений переездов.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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