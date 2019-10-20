В Одессе горел монастырь

В Одессе возник пожар на территории мужского монастыря.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"20 октября в 18.53 в г. Одесса на проспекте Небесной сотни, 10/10 на территории мужского монастыря в одноэтажном здании возник пожарна площади около 500 кв. м", – говорится в сообщении.

Реклама

Пожар ликвидировали в 20:07.

"Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 41 спасателей личного состава и 11 единиц техники.

На проспекте Небесной сотни в Одессе расположен Свято-Иверский мужской монастырь.

Ранее В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба.

Напомним, недавно в селе Новоселица Ивано-Франковской области дотла сгорела 130-летняя церковь. Пожарным сообщили, что горело деревянное здание церкви Введения во храм Пречистой Девы Марии 1889 года постройки.

А в городе Богуслав Киевской области в ночь на пятницу, 7 июня, в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви, которая является памятником архитектуры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама