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В Одессе грабитель напал на прохожего прямо на глазах полицейских

7 февраля, 12:17

Грабитель мог бы скрыться, если бы не совершил нападение на глазах у патрульных

В Одессе грабитель напал на прохожего, вырвал у него сумку и бросился убегать. Возможно, ему удалось бы скрыться, если бы нападение не произошло прямо на глазах экипажа патрульных.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, копы силами двух экипажей за считанные минуты задержали правонарушителя.

"26-летний нарушитель оказывал сопротивление, толкал инспекторов и пытался сбежать, но избежать задержания у него не вышло. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Также мы сообщали о том, как в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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Одесса ограбление грабитель прохожий

Источник: Сегодня

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