Под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение
Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами
В селе под Запорожьем четверо мужчин, одетых в форму полиции, совершили вооруженное разбойное нападение на частный дом. Ограбление произошло в селе Розумовка.
Как сообщили местные жители, нападение произошло около 9 часов утра. Очевидцы добавили также, что к одному из домов подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышли четверо мужчин, одетых в полицейскую форму вооруженные пистолетами. Они ворвались в дом, избили хозяев и отобрали у них деньги и ювелирные изделия.
В полиции факт нападения подтвердили, однако не стали уточнять, какую сумму похитили злоумышленники. На территории области был введен план "Сирена", а на поиски злоумышленников ориентированы все полицейские экипажи.
В Одесской областиграбители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.
Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.
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