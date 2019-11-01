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В Одессе грузовик под мостом "потерял" свой груз и заблокировал движение

1 ноября, 18:07

Горожане шутят, что мосты борются с нарушителями активнее, чем полиция

В Одессе фура, двигаясь под мостом, "потеряла" свой груз и заблокировала проезжую часть. Одесситы шутят, что а местные мосты борются с тяжеловозами активнее, чем полиция.

Напомним, что ранее грузовик, нагруженный шпалами, въехал в жилой дом села Семьяновка возле Полтавы.По предварительной информации, у грузовика при спуске с горы отказали тормоза. Жители дома находились в другой комнате. Они и водитель во время ДТП не пострадали. На месте происшествия работают спасательные подразделения и полиция.

Ранее в этом же селе машина, загруженная дровами, влетела во двор жителей. Грузовик снес ворота, крышу над сараем и врезался в дерево за несколько метров от дома. И водитель, и жители дома остались целы, а местные жители рассказывают, что в этот и в два соседних двора автомобили влетают уже не впервые.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Одесса грузовик фура

Источник: Сегодня

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