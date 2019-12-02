В Одессе грузовик сбил двух пешеходов: погибла пенсионерка

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе произошло смертельное ДТП – под колеса грузовика попали двое пешеходов: мужчина и пожилая женщина.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась сегодня, 2 декабря, на проспекте Добровольского. Выяснилось, что 58-летний водитель тягача поворачивал на зеленый сигнал светофора с улицы Академика Заболотного и не заметил людей, которые переходили дорогу.

В результате ДТП 76-летняя женщина скончалась на месте. А мужчину госпитализировали с повреждениями. Как сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", в результате аварии движение трамваев № 1 и 7 временно приостановили.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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