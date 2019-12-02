Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

В Одессе грузовик сбил двух пешеходов: погибла пенсионерка

2 декабря, 13:32

76-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе произошло смертельное ДТП – под колеса грузовика попали двое пешеходов: мужчина и пожилая женщина.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась сегодня, 2 декабря, на проспекте Добровольского. Выяснилось, что 58-летний водитель тягача поворачивал на зеленый сигнал светофора с улицы Академика Заболотного и не заметил людей, которые переходили дорогу.

В результате ДТП 76-летняя женщина скончалась на месте. А мужчину госпитализировали с повреждениями. Как сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", в результате аварии движение трамваев № 1 и 7 временно приостановили.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Одесса пешеход женщина грузовик погибла наезд

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
Связан с контрабандой: в деле затонувшего в Одессе танкера открылись интересные подробности
Связан с контрабандой: в деле затонувшего в Одессе танкера открылись интересные подробностиОдесса
В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры
В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидерыЭкономика
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайте
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайтеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...