В Одессе из офиса вынесли сейф с крупной суммой: сигнализация не помогла

Охрана приехала к офису, когда вор уже скрылся

В Одессе из офиса компании, которая занимается доставкой еды, вор вынес металлический сейф с крупной суммой денег.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на полицейских, преступление было совершено на проспекте Академика Глушко.

"Вор взломал окно помещения. Офис был на сигнализации, но сотрудники частной охранной фирмы приехали слишком поздно", - говорится в сообщении.

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В Тернополе наживкой для квартирных воров стал сейф с детскими игрушками. Горе-грабителей неудачи преследовали на каждом шагу: все, что они могли вынести из квартиры – фотоаппарат и тяжелый сейф. Когда злодеи несли награбленное, их заметили патрульные полицейские.

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Копы задержали подозрительных прохожих, а вскоре в отдел пришел ограбленный и окончательно разочаровал злоумышленников. Выяснилось, что украденным сейфом в семье пользовались только малыши – они сберегали там свои сокровища и карманные 20 гривен.

Напомним, что киевлян не так давно напугали домушники с разноцветным пластилином и спичками.

Также смотрите в сюжете, как уберечь имущество во время ограбления.

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