В Одессе из-под земли бьет фонтан воды, высотой в три этажа

Прорыв произошел в результате гидравлических испытаний теплотрассы

В Одессе из-под земли бьет мощный фонтан воды. Прорыв случился сегодня на улице Варненской, 7/3. Жители района уже сообщили о происшествии аварийным службам города.

В Сети появилось видео происшествия, которое на своей странице в Facebook опубликовал одессит Владимир Савченко, ставший стал очевидцем происшествия.

На видео видно, как из-под земли бьет "фонтан". Высота струи достигает практически третьего этажа. По словам очевидца, вода – холодная.

Пресс-служба горсовета уточняет, что прорыв произошел в результате гидравлических испытаний теплотрассы. Сотрудники КП "Теплоснабжение города Одессы" устраняют поломку.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию о том, что прорыв произошел в результате гидравлических испытаний теплотрассы. Ремонтные работы будет проводить КП "Теплоснабжение города Одессы".

Ранее в спальном районе Харькова произошел масштабный потоп – холодной водой залило местный рынок. Очевидцы сняли на видео, как быстрый поток пытается перекрыть с помощью спецтехники, но быстро это сделать не удается – вода текла по ступенькам, как водопад.

Не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения. Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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Источники: pushkinska.net , Думская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.