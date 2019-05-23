В Одессе: "масштабная" акция протеста обошлась без перекрытий

Вместо десятков машин и грузовиков на акцию прибыло несколько легковушек

В акции принимали участие всего несколько человек. Фото: Андрей Соловьев, Сегодня

В центре Одессе масштабное перекрытие дороги в районе областного управления Укртрансбезопасности, которое собирались провести представители общественной организации "Дорожный контроль. Одесса", на самом деле оказалось небольшой акцией протеста.

Так, активисты планировали, что десятки автомобилей, в том числе грузовых, будут блокировать проезжую часть с 8:00 до 19:00 в знак протеста против действий руководителей управления, которые якобы причастны к коррупции.

Однако, около 10 часов утра мы застали только несколько легковых автомобилей, а сотрудников полиции и их спецтранспорта там было куда больше, чем протестующих. Чуть позже к началу улицы подъехал один грузовик, но спустя несколько минут его уже не было.





Автомобили спокойно ездили по улице, но поток транспорта был небольшим. Как пояснили нам присутствующие на месте сотрудники полиции, машин мало, потому что всех предупреждали о возможном перекрытии и рекомендовали объезжать этот участок, чтобы не создавать пробки.

Напомним, что с 24 мая полиция получила возможность штрафовать и конфисковать авто на иностранных номерах. До этой даты владельцы машин еще могут растаможить свои авто, но уже по полным акцизам. Хотя до 22 февраля "евробляхи" имели 50%-ю скидку. В ноябре 2018 года Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. Льготный период закончился. За это время украинцы успели растаможить 218 тыс. авто, а по разным оценкам автомобилей на еврономерах до 2,5 млн.

Ранее "Сегодня" рассказывали о масштабной афере с "евробляхами" во Львовской области.

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