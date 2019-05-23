Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе: "масштабная" акция протеста обошлась без перекрытий

23 мая, 17:58

Вместо десятков машин и грузовиков на акцию прибыло несколько легковушек

В акции принимали участие всего несколько человек
В акции принимали участие всего несколько человек. Фото: Андрей Соловьев, Сегодня

В центре Одессе масштабное перекрытие дороги в районе областного управления Укртрансбезопасности, которое собирались провести представители общественной организации "Дорожный контроль. Одесса", на самом деле оказалось небольшой акцией протеста.

Так, активисты планировали, что десятки автомобилей, в том числе грузовых, будут блокировать проезжую часть с 8:00 до 19:00 в знак протеста против действий руководителей управления, которые якобы причастны к коррупции.

Однако, около 10 часов утра мы застали только несколько легковых автомобилей, а сотрудников полиции и их спецтранспорта там было куда больше, чем протестующих. Чуть позже к началу улицы подъехал один грузовик, но спустя несколько минут его уже не было.

Автомобили спокойно ездили по улице, но поток транспорта был небольшим. Как пояснили нам присутствующие на месте сотрудники полиции, машин мало, потому что всех предупреждали о возможном перекрытии и рекомендовали объезжать этот участок, чтобы не создавать пробки.

Напомним, что с 24 мая полиция получила возможность штрафовать и конфисковать авто на иностранных номерах. До этой даты владельцы машин еще могут растаможить свои авто, но уже по полным акцизам. Хотя до 22 февраля "евробляхи" имели 50%-ю скидку. В ноябре 2018 года Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. Льготный период закончился. За это время украинцы успели растаможить 218 тыс. авто, а по разным оценкам автомобилей на еврономерах до 2,5 млн.

Ранее "Сегодня" рассказывали о масштабной афере с "евробляхами" во Львовской области.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, активисты, протест

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе: "масштабная" акция протеста обошлась без перекрытий". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лето в творчестве и по-английски: в Одессе детям предложили варианты для отдыха

Сегодня, 16:52

Родителям, которые хотят, чтобы их дети изучали английский язык, придется выложить немалые деньги

В Черновцах водители и пассажиры перекрыли центральную улицу города

Вчера, 10:58

Шоферы устроили акцию протеста, требуя ремонта центральной дороги

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Куркума спасет больные суставы

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Ученые назвали главную пользу водопроводной воды

Эйра бросила вызов всем мужчинам планеты украинской "Говерлой"

​Эти продукты «забирают» молодость

Опасен и прекрасен: так ли безобиден уж

Лото-Забава - грай та вигравай!

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Сегодня, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь