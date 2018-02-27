В Одессе массово штрафуют владельцев "нахалстроев"

Владельцев одесских "на­­хал­­строев" оштрафовали на 144,5 тыс. грн.

В городском управлении государст­­венного архитектурно-строительного контроля поясняют, что штрафы выписали за проживание в не введенных в эксплуатацию домах и квартирах, реконструкцию помещений без специальных разрешений, несоблюдение строительных норм и недопуск должностных лиц на объекты.

Только за минувшую неделю инспекторы осмотрели 26 построек и выписали еще 27 направлений на будущие проверки.

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Отметим, что большинство нарушений выявили в частном секторе в разных районах города. "Еще по девяти адресам инспекторы управления продолжают проверки", — говорят в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что жителям Теплодара грозят холода из-за долгов. Городская котельная (КП "Одесская ТЭЦ-2") накопила более 4 млн грн долга за теплоносители и теперь может прекратить работу.

Напомним, в Одессе отменяют занятия в школах и садиках. В детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.