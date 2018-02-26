Жителям Теплодара грозят холода из-за долгов

КП задолжало за газ и предупреждает о прекращении поставок

Жители города Теплодар Одесской области рискуют провести остаток зимы с холодными батареями, несмотря на сильное похолодание. Городская котельная (КП "Одесская ТЭЦ-2") накопила более 4 млн грн долга за теплоносители и теперь может прекратить работу.

В обращении на сайте Теплодарского горсовета говорится, что из-за долгов абонентов предприятие не может своевременно и в полном объеме вносить плату за газ. По словам коммунальщиков, газопоставляющая компания прислала очередное предупреждение о прекращении поставок энергоносителя в котельную 28 февраля.

"Обращаемся с большой просьбой ко всем жителям в кратчайшие сроки погасить долги за отопление с целью своевременной оплаты за природный газ", — взывают к местным жителям в обращении.

Тем не менее городские чиновники призывают не паниковать.

"Нам пришло предупреждение. Оно приходило и в прошлом году раз в 10 дней, и в этом году. Но я думаю, что мы соберем деньги и заплатим", — заверил "Сегодня" мэр Михаил Жовнир.

По его словам, неуплата населением не носит массовый характер, но есть жители, которые из-за несознательности или по другим причинам не оплачивают коммунальные услуги годами.

О такой же тенденции говорят и местные жители.

"На подъезде постоянно висят объявления, что у одной квартиры 200 грн долга, а у другой — 15 000—17 000", — рассказал нам житель Теплодара Андрей, объясняя сложившуюся ситуацию общим падением доходов населения.

А вот Анна Мальчук предполагает, что задолжали, скорее, не люди, а государство.

"Большая часть населения нашего города — льготники (чернобыльцы, многодетные семьи и пенсионеры), у которых субсидии и, соответственно, льготы", — поясняет Мальчук.

Газоснабжения в городе нет, и местные говорят, что альтернативы центральному отоплению не видят. Люди надеются, что вопрос решится и остаток зимы они проведут в теплых квартирах.

"Мы платим каждый месяц, стабильно, почему меня должны отключать из-за кого-то? Пускай разбираются с теми, кто не платит!" — посетовала жительница Теплодара Виктория.

Юристы же видят во всеобщем отключении злоупотребление монопольным положением и напоминают о возможности давления на злостных неплательщиков.

"Если бы они подали в суд на каждого отдельно взятого собственника, который задолжал определенную сумму, это было бы юридически более правильно, чем то, что они предлагают делать", — говорит президент Ассоциации ОСМД "Развитие самоуправления" Станислав Драганов, добавляя, что потребители могут обращаться к поставщику тепла с просьбой реструктуризировать долг и как-то решить вопрос оплаты до судебных разбирательств.

Альтернатива — пеллеты и теплонасосы

Котельная Теплодара находится в пяти километрах от жилых кварталов, что сказывается на теплопотерях. Чиновники подсчитали: около 40% тепла теряется при транспортировке. Эксперты говорят, что утеплить теплотрассу по современным технологиям, чтобы минимизировать потери, дорого.

"Есть варианты вроде пеллетных котельных. Пеллеты — это возобновляемый источник энергии, они делаются из отходов деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства: солома и опилки перерабатываются в мелкие гранулы и используются для отопления", — рассказал "Сегодня" эксперт по энергоменеджменту Эдуард Дагаев, подчеркнув, что существуют госпрограммы по переводу соцучреждений на такой тип отопления.

А обывателям он рекомендует устанавливать тепловые насосы.

"Воздушные теплонасосы похожи на обычные кондиционеры, но с более высоким КПД. Они могут эффективно работать при температурах до –10 °C, что по одесским меркам достаточно", — заверил нас Дагаев.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе Харькова. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.



До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.