В Одессе мобильный оператор работал на спецслужбы России

СБУ разоблачила мобильного оператора, который сотрудничал с ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе международного оператора мобильной связи, который сотрудничал с российскими спецслужбами.

"Владелец компании, который является гражданином России, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи", – говорится в сообщении СБУ.

Для обеспечения связи с оккупированными территориями был задействован комплекс специальной аппаратуры.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, пользовались "услугами" этого оператора", – отметили добавили в СБУ.











Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также в ведомстве сообщили, что во время обысков у подозреваемых была изъята переписка и документы, подтверждающие оказание услуг боевикам так называемой "ЛНР" и сотрудничества оператора с российской ФСБ.

Напомним, недавно сотрудники контрразведки СБУ разоблачили Станислава Ежова, который работал в секретариате Кабмина и был переводчиком премьер-министра Владимира Гройсмана.

Силовики указали, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

Также сообщалось, что ФСБ задержала "украинского шпиона" в оккупированном Крыму.