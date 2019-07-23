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В Одессе молодой человек "оплатил счет" выстрелами из пистолета

23 июля, 14:12

19-летнему дебоширу объявили о подозрении по статье "хулиганство"

Фото: Pixabay

В Одессе нетрезвый 19-летний посетитель одного из кафе устроил стрельбу. Инцидент произошел в развлекательном заведении Приморского района города, куда молодой человек пришел со своим другом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, персонал заведения узнал в них посетителях, которые только устроились за столиком, недавних клиентов, которые не рассчитались по чеку.

На просьбу оплатить долг или покинуть помещение друзья отреагировали агрессивно и начали скандалить, а позже, уже на улице, один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону персонала.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Полиция установила личности обоих хулиганов. 19-летнему "стрелку" объявлено о подозрении по статье "злостное хулиганство" и сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Его товарищ привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, которая произошла во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева рано утром 7 июля, пострадал парень, он получил ранение ноги


Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве в одном из ресторанов на Троещине мужчина открыл стрельбу в ресторане и серьезно ранил барменшу

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Тег Одесса, хулиган, стрельба

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Источник:

Сегодня

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