В Одессе мужчина открыл стрельбу по людям из окна квартиры

На месте выстрелов копы нашли гильзы от патронов

Сегодня, около 16 часов патрульные Одессы получили вызов, что на улице Гайдара человек стреляет из окна квартиры одной из многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области на официальной странице в Фейсбук.

По словам заявительницы, нарушитель произвел три выстрела. К счастью никто не пострадал.

В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть.

Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные.

Предмет похожий на ружье изъяли эксперты. На месте выстрелов нашли гильзы от патронов.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.

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