В Одессе мужчина открыл стрельбу по людям из окна квартиры

Сегодня, 19:00

На месте выстрелов копы нашли гильзы от патронов


Фото: facebook.com/odesapolice

Фото: facebook.com/odesapolice

Фото: facebook.com/odesapolice

Сегодня, около 16 часов патрульные Одессы получили вызов, что на улице Гайдара человек стреляет из окна квартиры одной из многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области на официальной странице в Фейсбук.

По словам заявительницы, нарушитель произвел три выстрела. К счастью никто не пострадал.

В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть.

Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные.

Предмет похожий на ружье изъяли эксперты. На месте выстрелов нашли гильзы от патронов.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в Житомирской области посетители кафе открыли стрельбуВ результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

Также мы писали, что в Киеве  произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. По словам очевидцев, люди, представившиеся контролерами, начали жестоко избивать ногами одного из пассажиров.

Ранее во Львове гремела стрельба. На это раз оружие применили во время конфликта в одном из кафе города.
Одесса, стрельба, ружье, стрелок

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Источник:

"Сегодня"

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