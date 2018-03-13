В Одессе мужчина открыл стрельбу по людям из окна квартиры
На месте выстрелов копы нашли гильзы от патронов
Фото: facebook.com/odesapolice
Фото: facebook.com/odesapolice
Фото: facebook.com/odesapolice
Сегодня, около 16 часов патрульные Одессы получили вызов, что на улице Гайдара человек стреляет из окна квартиры одной из многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области на официальной странице в Фейсбук.
По словам заявительницы, нарушитель произвел три выстрела. К счастью никто не пострадал.
В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть.
Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные.
Предмет похожий на ружье изъяли эксперты. На месте выстрелов нашли гильзы от патронов.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.
Напомним, в Житомирской области посетители кафе открыли стрельбу. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.
Также мы писали, что в Киеве произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. По словам очевидцев, люди, представившиеся контролерами, начали жестоко избивать ногами одного из пассажиров.
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