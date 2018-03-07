В Одессе со стрельбой задержали мигрантов

Во время проверки документов мужчины пытались скрыться на автомобиле и совершили наезд на полицейских

В Одессе во время задержания иностранцев-нелегалов возле "Привоза" полицейским пришлось применить оружие. Правонарушители сбили копа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Во время проверки документов мужчины пытались скрыться на автомобиле и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения. Для остановки транспортного средства полицейские применили пистолет травматического действия.

Во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки "Мигрант" полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. После просьбы выйти из машины, преступники пытались убежать и совершили наезд на сбили полицейских. Их госпитализировали в больницу.

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Правонарушителей удалось задержать. Ими оказались 29-летний одессит и трое иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года. Их доставили в Приморский отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений.

Ранее в Бориспольском районе Киевской области участковому офицеру полиции пришлось стрелять в нападающего, который регулярно устраивал домашний террор.

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