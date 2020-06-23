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В Одессе мужчина открыл стрельбу по отдыхающим: что произошло (фото)

23 июня, 14:17

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Стрелку не понравился шум на причале

В Одессе, где недавно произошла драка со стрельбой и поножовщиной, полицейские задержали еще одного стрелка. Мужчина открыл огонь по отдыхающим на одном из побережий города.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось поздно вечером 22 июня на причале по улице Шкиперской. Выяснилось, что в тот вечер компания молодых людей громко праздновала день рождения. Это не понравилось 56-летнему жителю одного из дачных домов.

Чтобы "утихомирить" отдыхающих, мужчина два раза выстрелил в их сторону из охотничьего оружия. В результате – ранения ног и рук получили двое парней, 17 и 19 лет.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство. Задержанному за хулиганство теперь грозит грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, не так давно подобный инцидент произошел в Киеве. Там нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Также мы рассказывали, как в Одессе пьяные военнослужащие устроили стрельбу у детского центра, а потом пытались сбежать от копов.

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Одесса пляж задержание стрельба мужчина пострадавшие отдыхающие

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