В Одессе мужчина "заказал" своего работодателя

В Одессе сотрудник одной из фирм пытался организовать разбойное нападение на своего работодателя с целью ограбления и был разоблачен полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Будучи хорошо осведомленным о намерениях своего шефа провести оптовую закупку товара, наличие у него средств для этого, зная время и маршрут его передвижения, злоумышленник составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла", – говорится в сообщении.

Получив информацию о возможном нападении, оперативники решили действовать на опережение, чтобы спасти жертву и задержать организатора. Копы провели имитацию преступления с использованием огнестрельного оружия и завладением сумки с деньгами предпринимателя.

Как было договорено, "исполнитель" встретился с организатором нападения и получил половину "добычи". Сразу после передачи части денег заказчика задержали. Во время обыска у него была изъята полученная им сумма и пакетик с порошкообразным веществом.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье "разбой", ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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