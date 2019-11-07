В Одессе мужчину, потерявшего сознание в маршрутке, вынесли из салона и покинули на обочине: видео

Мужчине не оказали помощь и не сообщили о его состоянии медикам

/ Фото: Думская

В Одессе водитель маршрутного такси вынес пассажира, которому стало плохо в салоне, на улицу и оставил, не оказав ему никакой помощи и не вызвав скорую помощь.

Инцидент произошел вечером 6 ноября на конечной остановке маршрутки по Александровскому проспекту, сообщила очевидица происшествия Ирина Чернова в своем Facebook.

Перенести пассажира водителю помогли его коллеги из других автобусов, после чего они уехали. Между тем, от мужчины не пахло алкоголем, одет он был опрятно.

Очевидцы, заметив лежащего у дороги человека, обходили его стороной, а один из прохожих пнул мужчину ногой, проверяя, жив ли он.

Женщина вызвала скорую помощь, которая уже через семь минут приехала и забрала мужчину в больницу.

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