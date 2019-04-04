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В Одессе на рынке пограничники задержали 15 нелегалов

Сегодня, 15:09

9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения

В Одессе на рынке пограничники задержали 15 нелегалов Одесса 9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения
Фото: пресс-служба ГПСУ

На одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.  

Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности. 9 нелегальных мигрантов решили принудительно вернуть в страны происхождения.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Также в отношении нелегалов составили административный протокол по ст. 206 КУоАП (нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг).

В пресс-службе Одесского погранотряда отмечают, что с начала проведения операции "Мигрант" обнаружили более 1000 нарушителей законодательства в миграционной сфере и наложили штрафов на общую сумму более 3 миллионов гривен.

Напомним, в Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол. Местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС.

А в Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске Интерпола за убийства пяти человек.

Ранее пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат.


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Тег незаконно, нелегалы, мигранты, нарушение, мигрант

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