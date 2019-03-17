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Харьковские копы задержали гражданина РФ: был в розыске Интерпола за убийство пяти человек

Сегодня, 11:27

Подозреваемому на родине грозит пожизненное заключение

Фото: Добрев
Фото: Добрев.
Харьковские копы задержали гражданина РФ: был в розыске Интерпола за убийство пяти человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg Харьков Подозреваемому на родине грозит пожизненное заключение

В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске Интерпола за убийства пяти человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 33-летнего мужчину подозревают в том, что он, находясь в составе преступной группы, совершил несколько убийств, а также занимался хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Также сообщается, что подозреваемый на почве межнациональной вражды убил пять человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики в 2008 году. За совершение этих преступлений в России злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Винницкой области полиция объявила план "Сирена" и начала розыск двоих преступников, которые совершили ограбление, а потом застрелили мужчину, который пытался их остановить.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег интерпол, розыск, харьковская область

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