Харьковские копы задержали гражданина РФ: был в розыске Интерпола за убийство пяти человек
Подозреваемому на родине грозит пожизненное заключение
В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске Интерпола за убийства пяти человек.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 33-летнего мужчину подозревают в том, что он, находясь в составе преступной группы, совершил несколько убийств, а также занимался хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.
Также сообщается, что подозреваемый на почве межнациональной вражды убил пять человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики в 2008 году. За совершение этих преступлений в России злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее в Винницкой области полиция объявила план "Сирена" и начала розыск двоих преступников, которые совершили ограбление, а потом застрелили мужчину, который пытался их остановить.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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