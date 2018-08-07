"Слава Украине" и "обутая" техника: Полторак рассказал о параде на День независимости
В ходе парада военные будут приветствовать друг друга по-новому
Во время торжественного парада в честь Дня независимости, который пройдет в Киеве 24 августа, военные будут использовать приветствие "Слава Украине! – Героям слава!" вместо приветствий советского образца.
Именно такое приветствие использовали военные и министр обороны Степан Полторак во время репетиции парада на взлетной полосе авиазавода имени Антонова в Киеве, передает "Укринформ".
В репетиции парада принимали участие около 3500 военных от Вооруженных сил, Нацгвардии, МВД, Службы безопасности, ГСЧС и пограничной службы, а также около 20 военных оркестров. Впервые в этом году в параде будут участвовать и женщины-военнослужащие.
Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны
Планируется, что на День независимости по Крещатику пройдут свыше 20 парадных расчетов, а откроют его ветераны и участники боевых действий на Донбассе и военные стран-партнеров. Также в торжествах будет принимать участие военная техника, рассматривается вопрос и о привлечении боевой авиации.
Также стало известно, что в Минобороны намерены "обуть" гусеничную бронетехнику в специальные резиновые накладки – так называемые "башмаки", чтобы не повредить асфальт в центре столицы.
"У нас в прошлом и позапрошлом году было очень много "зрад" относительно прохода техники на гусеницах, что разрушается асфальт. Я хочу убедить всех – вся тяжелая техника будет передвигаться или на тралах, или с использованием "резиновых башмаков", – заверил министр обороны Степан Полторак, передают "Українськi Новини".
Ранее анонс военного парада сделал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что в Гостомеле на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.
Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
Также напомним, что сайт "Сегодня" писал о том, как создают украинские ракетные комплексы. В 2017 году было анонсировано появление нового оперативно-тактического комплекса "Гром", способного поражать цели на дальности до 450 км. Также прошли испытания ракетного комплекса "Вильха", который является глубокой модернизацией советской реактивной системы залпового огня "Смерч".
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