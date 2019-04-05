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В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 20 миллионов гривен

Сегодня, 14:31

Злоумышленники незаконно выводили средства за границу и помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налогов

В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 20 миллионов гривен Одесса Злоумышленники незаконно выводили средства за границу и помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налогов


Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона. Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через "конверт" составил более 20 миллионов гривен. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных-государств.

Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружена валюта на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправную схему.

Напомним, в Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 миллионов гривен.

Ранее в Запорожье разоблачили крупный "конверт", через который отмыли почти 40 миллионов. Обвинение организаторам преступной группы было направлено в суд.

А в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им. 

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Тег СБУ, незаконно, конвертационный центр, злоумышленники, оборот, конвертцентр

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