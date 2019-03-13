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В Одессе ночью исчезнет вода в нескольких районах города

Сегодня, 00:16

Причиной отключения воды стала авария на одной из подстанций

Фото: Pixabay
В Одессе ночью исчезнет вода в нескольких районах города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/82f/a98/5c882fa987a1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/82f/a98/5c882fa987a1b.jpg Одесса Причиной отключения воды стала авария на одной из подстанций

В Одессе временно прекратят водоснабжение жителям Киевского и Малиновского районов города. Также будет снижено давление воды в Приморском районе. 

Как сообщили в пресс-службе компании "Инфоксводоканал", будет отсутствовать водоснабжение в части Овидиопольского района – ж / м "Черноморка", ж / м "Дружный", пгт. "Таирова", пос. Ильичевск, пос. Ульяновка, пос. Красный Хутор, Совиньон – 1, 2, 3, ж / м "Радужный".

Отсутствие воды вызвано аварийно-восстановительными работами на подстанции и обесточиванием насосной станции "Южная".

Напомним, 4 февраля в Одессе из-за прорыва водопровода было прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары. Из-за этого в районе 1-й станции Люстдорфской дороги, где скопилось большое количество воды, образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.

Также мы сообщали, что ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала. 

После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска.  На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.

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Тег Одесса, вода, водоснабжение, ночь, черноморка

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