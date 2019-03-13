В Одессе ночью исчезнет вода в нескольких районах города
Причиной отключения воды стала авария на одной из подстанций
В Одессе временно прекратят водоснабжение жителям Киевского и Малиновского районов города. Также будет снижено давление воды в Приморском районе.
Как сообщили в пресс-службе компании "Инфоксводоканал", будет отсутствовать водоснабжение в части Овидиопольского района – ж / м "Черноморка", ж / м "Дружный", пгт. "Таирова", пос. Ильичевск, пос. Ульяновка, пос. Красный Хутор, Совиньон – 1, 2, 3, ж / м "Радужный".
Отсутствие воды вызвано аварийно-восстановительными работами на подстанции и обесточиванием насосной станции "Южная".
Напомним, 4 февраля в Одессе из-за прорыва водопровода было прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары. Из-за этого в районе 1-й станции Люстдорфской дороги, где скопилось большое количество воды, образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.
Также мы сообщали, что ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.
После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска. На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.
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