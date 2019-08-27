В Одессе открыли часть фасада дома Руссова, который годами был скрыт за лесами: появились фото

В Одессе показали часть отреставрированного дома Руссова – годами старинное здание разрушалось и страдало от пожаров, пока в 2018-м за него наконец не взялись реставраторы.

Спустя год после начала работ на верхнем этаже уже можно рассмотреть скульптуры и лепнину, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как можно увидеть, стены здания выкрасили в нежно-зеленый цвет, который подчеркивает восстановленные элементы декора.

Судя по информационной табличке, закончить работы планируют до конца текущего года. Однако, ко Дню города, который празднуют 2 сентября, чиновники обещали открыть отреставрированный центральный фасад здания.

Но работы, по нашим наблюдениям, еще много. Напомним, первая реставрация здания должна была начаться еще в 2004 году.

Напомним, ранее в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен в 1011 году.

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