В Одессе охранник санатория отбивался от нарушителей топором и мечом

В Одессе охранник санатория Министерства обороны "Одесский" (бывший "Лермонтовский") напал на троих мужчин, которые пытались пробраться на территорию здравницы.
Как рассказали в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, мужчина был вооружен самодельным мечом и топором. Инцидент произошел вечером 26 августа.
Патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовский, а когда прибыли на место, то обнаружили троих человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который как предполагается, также не был трезв.
"Как выяснилось впоследствии, группа молодых пыталась проникнуть в помещение здравницы. Охранник, вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Компания ребят в свою очередь пытались дать отпор охраннику", — рассказали в полиции.
На место происшествия вызвали медиков, которые осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам. Также на место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, не так давно в Днепре парень бросался на людей с ножом. Свое поведение мужчина объяснил проблемами в личной жизни.
А в Харькове полицейские задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих.Инцидент произошел напротив городского Дворца детского и юношеского творчества.
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