В Одессе почтили память спасателя, погибшего в результате пожара в колледже

Фото: ГСЧС

Спасатели почтили память погибших во время пожара в колледже Одессы и попрощались с погибшим пожарным Сергеем Шатохиным, который упал с высоты во время эвакуации студентов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.

В подразделениях спасатели приспустили флаг и склонили головы в минуте молчания. В 12:00 на фасадах частей раздался звук сирен пожарно-спасательных автомобилей. Так коллеги простились с погибшим Сергеем Шатохиным. Мужчина после трехдневной комы умер в больнице.

/ Фото: ГСЧС

"Пожарные не умирают, а уходят на небо по повышенному рангу вызова. Вся наша многотысячная семья Службы спасения скорбит по погибшим и искренне сочувствует и разделяет боль утраты с родными. Вечная память", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки человек пострадали.

Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находится на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram