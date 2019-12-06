В Одессе под завалами сгоревшего колледжа нашли еще одно тело

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В Одессе из-под завалов в сгоревшем доме на Троицкой извлекли тело еще одной жертвы пожара. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

"В 15:30 обнаружено тело, пока еще неопознанное, мужского пола", – рассказал заместитель начальника главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Александр Крицкий.

Видео: "Сегодня"

Ранее мы писали, что жертвами пожара стали 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница колледжа. Еще 13 человек пропали без вести и еще десятки пострадали.

Напомним, в Одессе спасатели работали всю ночь и все еще тушат очаги тления в здании колледжа. Поисково-спасательные работы продолжаются. Основные усилия сейчас направлены на поиск пропавших без вести людей и разборку конструкций. К работам привлекли 275 человек личного состава, три поисковые собаки и 47 единиц техники.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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