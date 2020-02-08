В Одессе попытались восстановить памятный знак Жукову

Попытка вернуть Жукова произошла через три дня после демонтажа барельефа

/ Фото: Думская

В Одессе пророссийски настроенные активисты пытались вернуть памятный знак советскому маршалу Георгию Жукову вместо демонтированного.

Этим планам не позволили осуществиться украинские активисты. Как сообщает "Думская", один из державших памятный знак не удержал его, и табличка разбилась.

"Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15, они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак", - рассказал один из участников событий, активист Демьян Ганул.

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По его словам, в результате "общения" никто не пострадал, и через некоторое время пророссийские активисты разошлись.

Ранее мы сообщали, что барельефы с изображением Георгия Жукова, одного из руководителей Коммунистической партии Советского Союза, были демонтированы в соответствии с законом "о декоммунизации".

После Второй мировой войны в здании, на котором висел барельеф, несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал Жуков.

Напомним, ранее в Харькове мэр Геннадий Кернес, несмотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Георгии Жукове и рассказать о переименовании местным жителям.

Также напомним, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял: украинский народ не позволит отменить декоммунизацию и закон о языке:

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