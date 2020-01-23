Война за маршала Жукова в Харькове: Кернес выдал странный указ

Фото: kharkov.comments.ua

Проспект Петра Григоренко в Харькове опять будет носить имя советского маршала Жукова. В частности, мэр города Геннадий Кернес, не смотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Геннадие Жукове и рассказать о переименовании жителям, передает 2day.kh.ua.

Соответствующее распоряжение "О проведении мероприятий, связанных с присвоением имени маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове по результатам общественного обсуждения" опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

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"Вчера получил документ. Рабочая группа будет осуществлять подготовку проекта представления. Подготовка идет", – сказал ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый.

Впрочем, в распоряжении не указано, за какой период должно быть произведено переименование.

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Напомним, после того, как депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова, появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административный суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Также Вятрович добавил, что в случае если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона". Кроме того, националисты ранее снесли памятник Жукову в Харькове.

А 8 ноября 2019 года Апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского городского совета на решение суда первой инстанции о признании незаконным возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

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