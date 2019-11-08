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Суд отменил решение мэрии Харькова вернуть проспекту имя маршала Жукова

8 ноября, 18:19

Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции о переименовании

Фото: архив "Сегодня"

Фото: архив "Сегодня"

Апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского городского совета на решение суда первой инстанции о признании незаконным возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции из-за процессуальных нарушений – окружной административный суд рассматривал это дело в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, хотя не имел права этого делать. Кроме того, апелляционный суд принял новое решение – такое же по сути, которое с сегодняшнего дня вступило в силу", – сказал депутат городского совета Игорь Черняк, который оспаривал законность переименования проспекта Григоренко.

Он сообщил также, что 8 ноября огласил лишь вступительную и резолютивную часть решения, и добавил, что это решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационном порядке.

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"Его можно обжаловать в кассационном порядке, но это не имеет смысла – переименование проспекта Григоренко очевидно незаконно", – сказал Черняк.

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Напомним, после того, как депутаты Харьковского горсовета решили переименовать проспект Григоренко именем Жукова, появился комментарий главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который пообещал, что Институт планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и открыла уголовное производство. Кроме того, будет инициирована подача иска в административной суд по отмене решения Харьковского горсовета.

Также Вятрович добавил, что в случае если мэр Харькова Геннадий Кернес решит подписать документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

Напомним что против переименования проспекта Петра Григоренко выступила партия Петра Порошенко.А националисты ранее снесли памятник Жукову.

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Харьков переименование жуков Апелляционный суд Григоренко

Источник: Интерфакс-Украина

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