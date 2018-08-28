ФОТОФАКТ. В Одессе появился "пушистый" мурал

Над рисунком трудится художница из США, которая работает под ником BKFoxx

Мурал с изображением кота на улице Бунина еще не закончен, но уже успел стать местной достопримечательностью. Над ним трудится молодая художница из США, которая работает под ником BKFoxx.

Как рассказала "Сегодня" Елена Орлова, одна из организаторов проекта по "мурализации" Одессы, гостья из Соединенных Штатов увидела котов художника и скульптора Михаила Ревы в одном из одесских ресторанов и поинтересовалась, где она может увидеть таких усатых-полосатых.

"Она взяла фотоаппарат и пошла гулять. Этого кота она встретила в одном из дворов на улице Дерибасовской", — рассказала наша собеседница, отметив, что эта же художница в прошлом году оформляла мурал в Киеве.

Отметим, эта же художница рисовала мурал в Киеве. Рисунок под названием "Подняться из грязи" украсил старое здание полиции Печерского района Киева (ул Московская, 30). На стене изображен мужчина в джинсах и берцах, наклонившийся, чтобы руками защитить ромашку, которая растет в окружении разбросанных инструментов и болтов.

Девушка работала над муралом в снег и дождь. Этот первое здание полиции в Украине, которое украсил яркий мурал. Копы, кстати, остались довольны работой художницы.

Напомним, одесский мурал попал в дайджест авторитетного издания о стрит-арте как один из лучших стрит-артов начала 2018 года. Эксперты назвали шедевром гигантскую цветущую лошадиную голову, которая с осени украшает стену жилого корпуса санатория имени Чкалова.