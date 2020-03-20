В Одессе при ограблении банка задержали бандитов: фото и видео

В Одессе бойцы полицейского спецназа задержали участников преступной группы, которые в 2018 году напали на инкассаторов и отобрали у них 160 тысяч долларов, а также подготовили ограбление банка в центре Одессы.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

Отмечается, что во время следствия была установлена преступная группа, в которую входили пятеро мужчин в возрасте от 35 до 43 лет. Двое организаторов во время нападения на банковскую машину ранили инкассаторов.

Расследуя это нападение, уголовный розыск получил информацию о том, что на 18 марта 2020 года группировка запланировала еще одно нападение – на отделение банка, расположенного в центре Одессы.

Злоумышленники подготовили огнестрельное оружие, маски, а также несколько автомобилей – один для прибытия на место преступления, второй – для бегства, третий – для того, чтобы скрыться после разбоя.

"18 марта они оставили одну машину в Одесской области, чтобы потом пользоваться ею, и выехали в Одессу на других автомобилях. При себе у них было оружие, радиостанция, радиолокационное оборудование. В это время за ними следили оперативники уголовного розыска", - рассказали в полиции.

Прибыв на место нападения, участники группы надели маски и подготовили оружие, но в этот момент их задержали. Чтобы предотвратить бегство преступников, спецназовцам пришлось стрелять.

Однако, несмотря на простреленные колеса, машина со злоумышленниками продолжила движение и, стремясь уйти от погони, повредил несколько машин.

Позже, в ходе обысков у подозреваемых изъяли поддельные документы, в частности удостоверения сотрудников российской ФСБ, устройства поиска GSM-сигнала, камуфляжную одежду.

В их автомобилях нашли пистолет и автомат, патроны, нож, молоток и балаклавы. Также изъята машина, оружие и прочие предметы, которые двое лидеров группы использовали во время нападения в 2018 году.

Как выяснилось, один из организаторов находится в розыске на территории России, а другого участника группировки ищут в Молдове.

На данный момент открыто уголовное производство по статье "разбой". Все пятеро злоумышленников находятся под стражей. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на всей территории Украины.

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