В Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин

В порт Черноморска в Одесской области прибыл паром с 90 украинцами из Стамбула. Возвращение наших граждан на Родину без скандала не обошлось.

Одна из пассажирок судна жительница Сум Марина Череватая рассказала, что пассажирам несколько часов не разрешали покинуть паром. По ее словам, судно прибыло в Черноморск в 7:00, но в 12:00 на коронавирусную инфекцию протестировали только половину украинцев.

"Пять часов нас держат на корабле по непонятным причинам. По прибытии мы должны были пройти медосмотр, но его прошла только половина пассажиров. То есть остальную половину доктора просто отказываются смотреть", – отметила девушка.

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Кроме того, по словам Марины, на судне отключили Wi-Fi. По информации других пассажиров, людей не выпускали из-за того, что некоторые не соглашались на карантин в санатории "Куяльник" под Одессой.

Эту ситуацию местному изданию "Думская" прокомментировали в пресс-службе Одесской ОГА. По словам чиновников, тесты на коронавирус уже взяли у всех пассажиров, и все они согласились отправиться на обсервацию.

"Действительно, имел место неприятный инцидент, он был связан с тем, что перед отплытием людям сообщили, что они отправятся на самоизоляцию, однако сейчас протокол следующий: у них взяли тесты, в связи с массовостью, результаты придут в течение 2-3 суток, после чего лечащий врач примет решение относительно каждого индивидуально. Те, кого отпустят на самоизоляцию, согласно приложению "ДІЯ", будут регулярно сообщать данные о своей геолокации, то есть подтверждать, что они находятся дома. Пока же, до получения результатов тестов им придется побыть в обсервации в санатории "Куяльник" на протяжении 2-3 дней. Мест там достаточно", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома".

Также мы сообщали, что недавно Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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