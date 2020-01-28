В Одессе припаркованный внедорожник провалился под землю

/ Фото: Думская

В Одессе припаркованный на тротуаре внедорожник внезапно провалился под землю. Инцидент произошел на перекрестке улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни.

По словам очевидцев, машина была припаркована на тротуаре, и вдруг ее переднее левое колесо оказалось в образовавшейся яме, сообщает "Думская".

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Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева произошла новая коммунальная авария – возле дома на Демеевской прорвало трубу и из образовавшихся в асфальте трещин начала фонтанами бить холодная вода.

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Также мы сообщали о том, как на улице Антоновича в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Подробнее о чрезвычайном происшествии смотрите в сюжете:

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